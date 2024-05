LIVE – Udinese-Napoli 0-0 | prima occasione per Samardzic - tiro alto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ci siamo, a breve andrà in scena, la società partenopea ha diramato la formazione ufficiale scelta da Calzona. Solo poco tempo e andrà in scena la sfida della Dacia Arena tra. Le due compagini, poco più di un anno dopo, si risfideranno in quel campo che vide i partenopei conquistare il terzo scudetto della propria storia, sembra passata una vita. In palio questa volta ci sarà la Conference League, l’ottavo posto infatti è lì, a portata di mano, con ilche in caso di vittoria andrebbe a 3 lunghezze dalla Fiorentina, che avrebbe però da recuperare la gara ostica contro l’Atalanta.: ufficiali le scelte di Calzona, questo l’undici azzurro Insomma, si parla di due obiettivi diametralmente opposti, sintesi emblematica ...