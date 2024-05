Feste a Gaza dopo che Hamas ha annunciato l' accordo con Israele | video

Hamas accetta il cessate il fuoco. Festeggiamenti per le strade di Gaza - Hamas accetta il cessate il fuoco. Festeggiamenti per le strade di gaza - AGI - Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, ha avuto una telefonata con il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e con il ministro egiziano dell'intellige ...

Alla Sapienza tornano le tende per Gaza: "Presidio fisso per il boicottaggio accademico" - Alla Sapienza tornano le tende per gaza: "Presidio fisso per il boicottaggio accademico" - dopo l’occupazione del rettorato e la mobilitazione delle ... con il boicottaggio di Israele e una presa di posizione netta a favore di gaza, e le dimissioni di Polimeni dal comitato ...

Israele: "Operazioni mirate in corso a Rafah". Hamas dice sì a proposta di tregua - Israele: "Operazioni mirate in corso a Rafah". Hamas dice sì a proposta di tregua - La notizia arriva dopo l'annuncio di Hamas di aver accettato la proposta avanzata dai mediatori arabi e che Israele si è riservato di esaminare e sulla quale è attesa una risposta ufficiale ...