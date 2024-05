Diretta Isola dei famosi - puntata 6 maggio | sorpres - sfide ed eliminazione

L’Isola dei famosi 2024 , nella settima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria i naufraghi dovranno dividersi in due gruppi : poi ci sarà una gara di ballo e le nuove nomination Lunedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, settimo ...

Isola dei Famosi, Fabrizio Corona svela quanto guadagnano i concorrenti: «Ma prima giravano molti più soldi» - Isola dei famosi, Fabrizio Corona svela quanto guadagnano i concorrenti: «Ma prima giravano molti più soldi» - Fabrizio Corona è tornato di nuovo sulla scena svelando in anteprima i presunti cachet dell'Isola dei famosi e di Tu Si Que Vales. Con la sua indiscussa schiettezza, ...

Vladimir Luxuria: “Sonia Bruganelli conduttrice dell’Isola dei famosi Ben venga”/ E su Elenoire Casalegno… - Vladimir Luxuria: “Sonia Bruganelli conduttrice dell’Isola dei famosi Ben venga”/ E su Elenoire Casalegno… - Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria: "Sonia Bruganelli al mio posto Ben venga" Rivalità con Elenoire Casalegno: "No, donna straordinaria" ...

Stasera sarà svelato l'esito del televoto, chi dovrà abbandonare l'Honduras e rientrare in Italia - Stasera sarà svelato l'esito del televoto, chi dovrà abbandonare l'Honduras e rientrare in Italia - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi lunedì 6 maggio. Il gruppo sarà diviso in due squadre in competizione. Quali sono i nuovi concorrenti in arrivo