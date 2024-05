Giugliano - Parco Archeologico di Liternum | uno spazio ritrovato per future opportunità

Fascia costiera di Giugliano, controlli in aumento dopo gli ultimi casi di furti negli appartamenti - Fascia costiera di giugliano, controlli in aumento dopo gli ultimi casi di furti negli appartamenti - Dopo gli ultimi casi di furti negli appartamenti sul litorale di giugliano, aumenteranno i controlli e le operazioni ad alto impatto per garantire maggior sicurezza ai residenti ...

Furti nelle case sulla fascia costiera di Giugliano, i cittadini chiedono più sicurezza: il Prefetto di Napoli accoglie la richiesta - Furti nelle case sulla fascia costiera di giugliano, i cittadini chiedono più sicurezza: il Prefetto di Napoli accoglie la richiesta - "Queste persone reclamano il diritto fondamentale alla sicurezza, per loro e per le loro famiglie. Le politiche per la sicurezza non fanno capo alla Regione Campania, ma al ministero dell'Interno che, ...

VIDEO - De Luca: "Presentato il percorso naturalistico nel parco archeologico dell’antica Liternum a Giugliano" - VIDEO - De Luca: "Presentato il percorso naturalistico nel parco archeologico dell’antica Liternum a giugliano" - "Abbiamo presentato il percorso naturalistico all'interno del parco archeologico dell’antica Liternum a giugliano in Campania. Si tratta di un’opera finanziata con i fondi europei della Regione Campan ...