Ginnastica | lutto per Carlotta Ferlito - è morta la madre Roberta

(Di lunedì 6 maggio 2024)nel mondo della: è venuta a mancare quest’oggi ladi, ex fuoriclasse della nazionale italiana. La, da tempo malata di Sla, è scomparsa nelle scorse ore e ad annunciarlo è stata proprio la figliasul suo profilo Instagram con un post toccante: “Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma, e nessuno potrà mai colmarlo. Per quanto possa suonare fraintendibile, sono, siamo sollevati al pensiero che il tuo dolore sia terminato, perché non te ne meritavi nemmeno un briciolo. Adesso continua il nostro, il mio di dolore, come se non mi avesse già consumata abbastanza, consapevole però che la vita tanto dà e tanto toglie, quindi deve essere vissuta al 100%. Io vivrò ogni giorno anche per te mamma ...