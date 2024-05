Spettacolo | Il revival di Marco Polo ha stupito il mondo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo spettacolaredi, andato in scena il 3 maggio, ha affascinato il pubblico mondiale La sera del 3 maggio scorso, il Teatro dell’Opera di Guangzhou si è trasformato in un vero e proprio crocevia di culture, storie e avventure. Con la rappresentazione di “”, la grande città cinese ha dato vita ad un’opera che ha saputo incantare e stupire gli spettatori provenienti da ogni angolo del globo.– Ansa – Notizie.comQuesta produzione, commissionata dalla prestigiosa sede per commemorare il 700° anniversario della scomparsa del leggendario viaggiatore italiano, ha segnato un ritorno trionfale dopo il suo debutto nel 2018.: ...