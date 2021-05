Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli ultimi anni potresti aver fatto dei cambiamenti significativi all’interno delle tue relazioni più importanti. Con Plutone, il signore dell’Oltretomba, nella tua casa delle partnership, potresti esserti sposata, divorziata e poi nuovamente risposata. Un’altra possibilità è che una collaborazione che stai portando avanti sia costellata di scontri di potere quotidiani. Attraversando queste difficoltà probabilmente hai maturato un nuovo modo di relazionarti con gli altri. Con Plutone retrogrado fino a ottobre, scava più a fondo e scarta tutto ciò che non ti serve più. Concentrati soltanto sulla tua crescita personale. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli ultimi anni potresti aver fatto dei cambiamenti significativi all’interno delle tue relazioni più importanti. Con Plutone, il signore dell’Oltretomba, nella tua casa delle partnership, potresti esserti sposata, divorziata e poi nuovamente risposata. Un’altra possibilità è che una collaborazione che stai portando avanti sia costellata di scontri di potere quotidiani. Attraversando queste difficoltà probabilmente hai maturato un nuovo modo di relazionarti con gli altri. Con Plutone retrogrado fino a ottobre, scava più a fondo e scarta tutto ciò che non ti serve più. Concentrati soltanto sulla tua crescita personale. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

