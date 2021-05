Serie A, la guerra che blocca il domino dei diritti tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto fermo. Ciak, non si gira in attesa che il Tribunale di Milano si esprima spazzando le nubi dall'orizzonte della partita dei diritti tv della Serie A del prossimo triennio in cui non ci sono certezze se non che Dazn si è presa la torta quasi intera e Sky sta spingendo per rientrare nella partita. Tutto in un intreccio di politica sportiva e business che coinvolge anche la questione dei fondi, affossata per volere delle big, il ruolo di Tim come partner della piattaforma vincente e gli equilibri dentro il palazzo che gestisce il prodotto più attraente del calcio italiano. Tutti fermi in attesa di capire da che parte tirerà il vento. Il ricorso di Sky, su cui si attende una pronuncia per i primi giorni della prossima settimana, ha costretto gli attori della vicenda a una pausa di riflessione. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 (e quindi le 10 ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto fermo. Ciak, non si gira in attesa che il Tribunale di Milano si esprima spazzando le nubi dall'orizzonte della partita deitv dellaA del prossimo triennio in cui non ci sono certezze se non che Dazn si è presa la torta quasi intera e Sky sta spingendo per rientrare nella partita. Tutto in un intreccio di politica sportiva e business che coinvolge anche la questione dei fondi, affossata per volere delle big, il ruolo di Tim come partner della piattaforma vincente e gli equilibri dentro il palazzo che gestisce il prodotto più attraente del calcio italiano. Tutti fermi in attesa di capire da che parte tirerà il vento. Il ricorso di Sky, su cui si attende una pronuncia per i primi giorni della prossima settimana, ha costretto gli attori della vicenda a una pausa di riflessione. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 (e quindi le 10 ...

