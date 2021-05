La proposta di aggiungere acqua nel vino è solo l’ultimo degli inganni autorizzati dall’Unione Europea

(Di giovedì 6 maggio 2021) Togliere l’alcol daledè l’ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco con ladi introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo previste nella Comunicazione sul “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei. E’ quanto afferma la Coldiretti nello svelare i contenuti del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue in cui viene affrontata la pratica della dealcolazione parziale e totale dei vini. Laprevede di autorizzare nell’ambito delle pratiche enologiche l’eliminazione totale o parziale dell’alcol con la possibilità dianche nei vini a denominazione di origine. In questo modo viene permesso ancora di chiamare, un ...

I promotori della modifica normativa avevano proposto diall'articolo 121, comma 2 del ... Ma lanon ha trovato spazio nel maxiemendamento . Bonus mobili, cos'è e come funziona ...Per Coldiretti ladiacqua nel vino è "solo l'ultimo degli inganni autorizzati dall'Unione Europea che già consente l'aggiunta dello zucchero nei paesi del Nord Europa, per ...UE: COLDIRETTI VENETO, AMARONE FATTO CON L’ACQUA ? NO GRAZIE. ULTIMA TROVATA DI BRUXELLES: ANNACQUARE IL VINO UE: COLDIRETTI VENETO, AMARONE FATTO CON L’ACQUA ? NO GRAZIE ORA BRUXELLES VUOLE ANNACQUAR ...Togliere l'alcol dal vino ed aggiungere acqua è l'ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco con la proposta di introdurre ...