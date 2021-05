Per ripensare la sinistra più politica che politiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) La lettura del documento “Governare la società del dopo Covid”, a cura del network “ripensare la cultura politica della sinistra”, è salutare. Una riflessione collettiva sui temi analizzati potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per la costruzione di una piattaforma di sinistra. Le proposte sono di alto profilo e all’altezza dei tempi. Stato, diseguaglianza/e, ricomposizione sociale, accumulazione e capitalismo, mobilitazione sociale: grandi questioni di sfondo, ricomposte in un quadro organico. Più politica che politiche, più coordinate di sfondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) La lettura del documento “Governare la società del dopo Covid”, a cura del network “la culturadella”, è salutare. Una riflessione collettiva sui temi analizzati potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per la costruzione di una piattaforma di. Le proposte sono di alto profilo e all’altezza dei tempi. Stato, diseguaglianza/e, ricomposizione sociale, accumulazione e capitalismo, mobilitazione sociale: grandi questioni di sfondo, ricomposte in un quadro organico. Piùche, più coordinate di sfondo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

