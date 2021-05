Mourinho alla Roma, voi cosa ne pensate? (Di mercoledì 5 maggio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Miglior scelta possibile","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non me l'aspettavo proprio","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sarà un flop","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sono interista, è un colpo al cuore","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Miglior scelta possibile","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Non me l'aspettavo proprio","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sarà un flop","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sono interista, è un colpo al cuore","index":3}

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - DoctorDeathStar : RT @dany60db: @augustociardi75 Prima di Mourinho, Sarri o chi volete, vanno comprati i giocatori che siano uomini veri e giocatori capaci,… - BlogSpaggiari : Josè Mourinho è arrivato alla Roma come fece uno dei suoi predecessori più illustri sulla panchina dell'Inter, Hele… -