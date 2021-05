LIVE Chelsea-Real Madrid 1-0 | Champions League in DIRETTA | finisce il primo tempo!

zazoomblog : Chelsea Real Madrid 1-0 LIVE: padroni di casa in vantaggio – INTERVALLO - #Chelsea #Madrid #LIVE: #padroni - official_nkabas : RT @SkySport: Chelsea-Real Madrid 1-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #ChelseaRealMadrid Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport… - SkySport : Chelsea-Real Madrid 1-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #ChelseaRealMadrid Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL… - sportli26181512 : Chelsea-Real Madrid, la MOVIOLA LIVE: fischia Orsato, Guida al Var. Annullato un gol a Werner: La semifinale di rit… - calciomercatoit : 18' GOL ANNULLATO al #Chelsea! Fuorigioco di #Werner #ChelseaRealMadrid 0-0 LIVE #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chelsea

- Real Madrid: la diretta Formazioni ufficiali: Mendy; Christensen, Thiago Silva, ... In tv: in diretta su Sky Sport Champions LeagueFORMAZIONI UFFICIALI- REAL MADRID(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. All.: Tuchel Real Madrid ...The body of Amy Carlson, 45, was found inside a Colorado home after the resident reported that her followers were holding his son.The Blues know a victory against Real Madrid this evening – or even a goalless draw – will secure their place in the Champions League final against Man City ...