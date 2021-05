Benevento | Fratelli d’Italia organizza manifestazione contro il coprifuoco

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma diSannio: “Sannio annuncia una protesta per dire no alimposto nuovamente dal governo alle 22. L’iniziativa, a cui prenderà parte anche il Sen. Antonio Iannone, si terrà, nel rispetto delle regole anti covid, nei pressi del Palazzo del Governo asabato 8 maggio, ore 18. Ciro Vallone, Responsabilezione ed Eventi di FdI Sannio, motiva così la protesta: “Sarà unanel rispetto delle regole vigenti che si svolgerà dalle 18:00 alle 20:00 con un flash mob presso la Prefettura di, per ribadire il nostro ‘no’ al...

© Editore: IL GUERRIERO SOCIETA' COOPERATIVA - PI: 01633200629 Testata: IL SANNIO QUOTIDIANO - Registrazione n. 201 il 18 luglio 1996 presso il tribunale di Benevento - Iscrizion ..."In previsione delle elezioni comunali di Benevento, che ad oggi sono slittate ad ottobre 2021, il centrodestra si presenterà sicuramente coeso all'appuntamento in virtù di quei comuni valori che a li ...