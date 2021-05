Green pass, Draghi: «È il momento di prenotare le vacanze in Italia» (Di martedì 4 maggio 2021) Il premier al G20 del Turismo: «Dalla seconda metà di maggio sarà pronto il pass verde nazionale» Leggi su corriere (Di martedì 4 maggio 2021) Il premier al G20 del Turismo: «Dalla seconda metà di maggio sarà pronto ilverde nazionale»

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Falko85300801 : @petergomezblog Cor cazzo. Io pago bollo assicurazione benzina autostrada affitto per farmi una settimana di mare d… - boletusatanas : RT @IlMattonista: POV: senza green pass NON posso andare in Sicilia o Sardegna ma posso prendere un aereo, andare in Caraibi, rientrare su… -