Damiano Carrara rimanda le nozze dopo l'incidente della fidanzata (Di martedì 4 maggio 2021) Il matrimonio di Damiano Carrara sembra sia stato rimandato, le nozze dello chef erano state annunciate per l'estate ma dopo l'incidente della fidanzata sembra che i progetti siano cambiati. Damiano Carrara, che sta per tornare in tv con Fuori Menù, qualche settimana fa ha mostrato tra le sue storie di Instagram cosa era accaduto. Ha raccontato della caduta di Chiara, dell'incidente che costringeva a letto la sua fidanzata. Una giornata in ospedale e Damiano alla fine era riuscito a portare la fidanzata a casa, con l'intenzione di occuparsi lui di tutto. Una brutta caduta ma Chiara per fortuna non aveva battuto la testa, si era però ...

