Dragon Age 4 | il produttore esecutivo svela il ritorno dei Custodi Grigi?

(Di domenica 2 maggio 2021) I fan diAge conoscono molto bene i, il gruppo di guerrieri protagonisti diAge: Origins, il cui scopo è quello di sconfiggere la Prole Oscura che minaccia il mondo. Dopo esser stati i protagonisti del primo capitolo della serie, il gruppo ha assunto un ruolo secondario nei capitoli successivi, fino in Inquisition dove era possibile averli come alleati. Naturalmente, tutti noi ci domandiamo se questo ordine mistico tornerà a mostrarsi nel futuroAge 4 e, se diamo per buona l'immagine pubblicata da uno degli sviluppatori, potrebbe essere proprio così. Leggi altro...

Eurogamer_it : #DragonAge4, il produttore esecutivo svela il ritorno dei Custodi Grigi? - infoitscienza : Dragon Age: una nuova immagine suggerisce il ritorno dei Grey Warden - GamingTalker : Dragon Age 4, un nuovo artwork anticipa il possibile ritorno dei Custodi Grigi - Asgard_Hydra : Dragon Age: una nuova immagine suggerisce il ritorno dei Grey Warden - - GaminghwIT : Dragon Age: un'immagine fa sperare un ritorno dei Grey Warden -

Ultime Notizie dalla rete : Dragon Age

4 è ancora lontano nel tempo, ma il produttore esecutivo del titolo, Christian Dailey, ha da poco stuzzicato i fan con una nuova immagine. Ovviamente non si tratta di un'immagine in - game ...In attesa di nuovi Mass Effect egià in sviluppo, la software house torna sugli ultimi progetti che si sono rivelati davvero apprezzati da critica e pubblico nonostante alcune controversie ...Il nuovo concept artistico di Dragon Age 4 ha suscitato una provocazione per il ritorno dei Custodi Grigi, un arrangiamento di guerrieri responsabili ...Senza troppi misteri, l'immagine mostra un Grey Warden bardato, ossia dentro la sua corazza grigio oro. I Grey Warden sono stati fondamentali in Dragon Age: Origins, il primo capitolo della saga, ma s ...