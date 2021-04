Coronavirus | 13 446 nuovi casi e 263 decessi in 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo giorni di lenta crescita calano idiin Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute ipositivi sono 13.446, in flessione rispetto ai 14.320 di ieri, a fronte di 338.771 tamponi processati e che fa scendere il tasso di positività al 3,96%. Calano pure i morti, 263 contro i 288 di ieri. Sono 15.6321 i guariti mentre gli attuali positivi toccano quota 436.270 con una riduzione nelle ultime 24 ore pari a 2.439.Si conferma il trend in calo dei ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. I degenti nelle aree mediche sono oggi 18.940 (-411), 2.583 nelle rianimazioni con un saldo complessivo in calo di 57 e 137ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 414.747 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia registra il maggiore incremento ...