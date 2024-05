Treviglio - la Blu Basket è la prima società di pallacanestro italiana con ESG Rating di sostenibilità

(Di domenica 5 maggio 2024) La Gruppo Mascio Blu1971 è ladiad ottenere, con la consulenza di Sinergia srl, un ESGGrade BB di. “Un traguardo importante che attesta l’effettiva capacità di gestione dei temi ambientali, sociali e governance (ESG)”, spiega lain un comunicato. La misurazione delGrade attraverso una piattaforma Open (ECOMATE) è “fondamentale per comunicare in modo trasparente e confrontabile le proprie prestazioni ESG, integrando il concetto di valore condiviso nel proprio modello sportivo”. Un risultato ancor più importante perché qualifica la Gruppo Mascio Blucome lacestistica appartenente al ...

