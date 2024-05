Ginnastica artistica - l’Italia regala spettacolo agli Europei juniores | tre ori nelle specialit - doppietta di Perotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)ha concluso in maniera brillante la propria avventura2024 di. La nostra Nazionale under 16 ha infatti conquistato sei mede (tre ori, due argenti, un bronzo)finali dià andate in scena alla Fiera di Rimini, che si sommano cosìargenti portati a casa venerdì sera (quello di squadra e quello di Giulianel concorso generale individuale). Benedetta Gava ha trionfato di forza al volteggio, proponendo anche uno splendido doppio avvitamento (14.033) e trionfando con la media di 13.666 davanti a una solidissima Emma Puato (13.400). Grande affermazione per la classe 2009 cresciuta ginnisticamente presso ...