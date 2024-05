Guarda tu il caso | al Corsera di Cairo non piace la riforma del calcio

(Di domenica 5 maggio 2024) Zuppa di Porro 5 maggio 2024. Al Corrierone dinonladell’agenzia che controlla i bilanci del. Esodo medici. Nel frattempo Reubblica parla di cose internzionali, cioè dei piani della Nato su Kiev. Da non perdere: Concita che pontifica sulla bellezza del cinema giusto del David. Lo favolosa Perina contro il body shaming della schifosa destra, compresa la Ceccanti. E Amendola che teme la deriva orbaniana e per questo vota Schlein. Se continuano così la destra prende un botto di voto. Feltri su Vannacci.giusitizia: c’è una maggioranza silenziosa non ostile, scrive il Messaggero. Ajelli sui dici comandamente di questa nuova intifada. #rassegnastampa5maggio24 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Alessandro Buongiorno del Torino resta nel mirino del Milan per il Calciomercato estivo, ma i granata lo valutano troppo per i rossoneri Continua a leggere>>

ULTIM’ORA Panchina Torino: ecco i nomi in corsa per il dopo-Juric - In casa Torino è iniziata la ricerca del successore di Ivan Juric sulla panchina. I due nomi preferiti da cairo, come conferma Sky Sport, sono quelli di Paolo Vanoli, attualmente impegnato nella promo ... Continua a leggere>>

Lazio contestata a Monza: biancocelesti sotto la curva ospiti, tensione tra Immobile e ultrà. Ecco cosa è successo - Una discussione accesa con un quarto d’ora di alta tensione al termine della partita tra Monza e Lazio, terminata 2 a 2. I giocatori biancocelesti sono andati sotto al settore ospiti, chiamati a rappo ... Continua a leggere>>

TORINO - cairo: "Juric Ad un certo punto i contratti finiscono" - "Quando il mister lo scorso anno mi chiese di prendere Ilic (a gennaio) io gli dissi: ‘Adesso prendo Ilic, faccio un investimento così importante perché tu me lo chiedi, ma voglio che tu rimani con no ... Continua a leggere>>