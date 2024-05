Bimbo gioca in auto ma la mette in moto - mamma lo tira fuori prima dello schianto | ricoverato a Udine

(Di domenica 5 maggio 2024) La donna si è lanciata in una corsa immediata, inseguendo il veicolo per alcuni metri e riuscendo infine ad aprile la portiera e a estrarre il figlio al voloche ci potesse essere un urto. Nella manovra il minore è rimasto ferito a una gamba e un braccio.

"Domani tornerò a scuola , tutto torna come prima, grazie per il supporto e la solidarietà a chi me ne ha dati", ha dichiarato il preside all'Ansa.

Un caso destinato a rimanere irrisolto, anche se è presto per dirlo. C'è una nuova richiesta di archiviazione, da parte della procura di Modena per il delitto di Giorgio Montanari, direttore della clinica ostetrico ginecologica del Policlinico di Modena, ucciso a 51 anni da una raffica di colpi di ...

L'Ostra la fa Nostra! Arriva la prima Categoria - SECONDA CATEGORIA - Impresa sul campo dell'Argignano e festa grande L'Ostra la fa Nostra! Vince il campionato di Seconda Categoria – Girone C – con l'impresa finale sul campo dell'Argignano, che termi ...

Sparatoria sotto casa sua, bimba di 3 anni uccisa da pallottola vagante in strada a Washington - "Amava ridere ma le hanno tolto il sorriso prima ancora che potesse andare a scuola materna", così i familiari della piccola hanno chiesto ora di ...