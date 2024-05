Gaza - Netanyahu | Israele non accetterà richieste Hamas Tel Aviv ‘spegne’ al-Jazeera

(Di domenica 5 maggio 2024) Il premier israeliano: "Inaccettabiliche implicano resa". Leaderpunta il dito: "Sta sabotando sforzi dei mediatori". Razzi dell'organizzazione islamista contro Kerem Shalom, feriti"nonledi" e "continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi". Lo ha ribadito il premier israeliano Benjaminin dichiarazioni in

« Israele non cederà alle deliranti richieste di Hamas ». L’ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato il ritiro della propria delegazione dai negoziati di Doha, in Qatar , dove si sta tentando un difficile compromesso per arrivare a un cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Da settimane, ... Continua a leggere>>

Il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen ha approva to il nuovo governo , guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha approva to la composizione del governo presentato dal suo nuovo primo ministro, Mohammed Mustafa, con un decreto ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Israele "non accetterà le richieste di Hamas" e "continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi". Lo ha ribadito il premier israeliano Benjamin Netanyahu in dichiarazioni in video, ripetendo quanto afferma dall'attacco del 7 ottobre scorso in Israele e ... Continua a leggere>>

Netanyahu: "Hamas non vuole l'intesa, non accettiamo diktat". israele confisca le attrezzature di al Jazeera nel Paese - "E' Hamas che impedisce un accordo per il rilascio degli ostaggi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che "israele era ed è tuttora pronto ... Continua a leggere>>

Medio Oriente Netanyahu: «Hamas non vuole l'intesa, non accettiamo diktat» - «È Hamas che impedisce un accordo per il rilascio degli ostaggi». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, aggiungendo che «israele era ed è tuttora pronto a concludere una tregua nella l ... Continua a leggere>>

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu spenge al Jazeera: "Istiga". Hamas al Cairo: “Accordo non ad ogni prezzo” - Decisione unanime del governo isrealiano che chiude le attività della tv qatariota e sequestra le attrezzature ... Continua a leggere>>