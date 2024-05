Barbero | A Gaza più morti che nel bombardamento di Dresda - ma in futuro non ne parlerà nessuno La verità è la prima vittima della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) “Quello che sta succedendo a, innon ne, ma se ci pensate nei bombardamenti aè già morta più gente deldisecondamondiale che è uno di quei momenti in cui abbiamo preso coscienza che anche chi stava dalla parte giusta ha commesso atrocità”. Così Alessandro, dialogando con Alessandro Di Battista intitolata come l’ultimo libro dello scrittore, Scomode, dallain Ucraina al massacro di. “, come Hiroshima, è diventato un simbolo che anche chi sta dalla parte giusta commette delle atrocità spaventose – prosegue– I ...