Chi sono i figli di Ornella Muti e il padre segreto di Naike | Non l’ha voluta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024)ha alle spalle due matrimoni dai qualinati i suoi tre amatissimi. il suo primo amore è stato Alessio Orano, un attore molto famoso negli anni Settanta. I due siconosciuti sul set del film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. Tra i due sboccia subito l’amore che sfocia nel matrimonio nel 1975. Sfortunatamente, sette anni dopo, la loro unione naufraga La primaa dell’attrice,Rivelli, classe 1974, cantante e attrice, è nata a Monaco di Baviera ed è molto conosciuta all’interno del mondo dello spettacolo e del gossip, sia per la sua carriera che per la sua complessa vicenda biografica. A lungoè stata sotto i riflettori per un grande enigma che ancora oggi non è stato risolto: “Chi è suo ...