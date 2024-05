Playoff Nba - un super Edwards trascina i T-Wolves al colpaccio in casa dei Nuggets

(Di domenica 5 maggio 2024) Denver (Stati Uniti), 5 maggio 2024 – I Minnesota Timberfanno sempre più sul serio e si candidano al ruolo di indiscussa sorpresa deiNba: dopo aver eliminato al primo turno con un perentorio 4-0 i Phoenix Suns di Durant e Booker, i T-, guidati eccezionalmente in questa occasione da Micah Nori (coach Chris Finch era seduto in parterre dopo la rottura del tendine rotuleo rimediata nel match conclusivo della serie contro Phoenix) hanno iniziato con la quinta marcia innestata anche le semifinali di Western Conference, battendo 106-99 i Denvercampioni in carica e facendo subito saltare il fattore campo della serie. A mettere una firma in calce decisamente vistosa su questoci ha pensato ancora Anthony, che per la seconda partita consecutiva ...

Un’Atlantide nuovamente attenta e convincente è riuscita a superare in gara-3 Reggio Emilia e a conquistare l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Una bella soddisfazione per i Tucani che però non hanno il tempo di rilassarsi, visto che Domani (alle 18) il San Filippo ospiterà gara-1 ... Continua a leggere>>

Milano, 2 maggio 2024 – Boston avanza al secondo turno, elimina ndo Miami in gara 5 e vendicando così la sconfitta patita nella finale della Eastern Conference di un anno fa. Dallas invece piazza un altro colpo a Los Angeles e adesso ai Mavericks manca solo una vittoria per mandare a casa i ... Continua a leggere>>

Nba, festa Minnesota: vince gara 1 con un super Edwards - La preziosa vittoria dei Timberwolves è firmata da un super Anthony Edwards ... La prova di Edwards Per la seconda partita di playoff in fila Anthony Edwards va sopra quota 40 come solo Kobe Bryant ... Continua a leggere>>

NBA playoff 2024: Minnesota espugna Denver in gara-1 con un super Edwards - Salta subito il fattore campo nella semifinale di conference tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Uno straripante Anthony Edwards guida i T’Wolves in gara-1, espugnando il campo dei campioni i ... Continua a leggere>>

NBA, Anthony Edwards come Kobe Bryant: due gara in fila da 40 punti ai playoff - Nella storia della NBA solamente Kobe Bryant è riuscito a realizzare due partite in fila da almeno 40 punti ai playoff prima dei 23 anni come Anthony Edwards nelle ultime due. Dopo averne messi 40 per ... Continua a leggere>>