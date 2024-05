LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | Italia piglia tutto! 3 or - 2 argenti e 1 bronzo per le azzurrine!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:12 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. 13:12 Lehanno continuato quanto iniziato ieri dalla formazione senior. L’appuntamento è a più tardi con la finale a squadre senior, in cui l’proverà a chiudere in bellezza un Europeo già trionfale! 13:11 Si chiude cosi una mattinata di finali clamorosa per l’: oro alle parallele al corpo libero ealla trave per Giulia Perotti, oro al volteggio per Benedetta Gava, argento al volteggio per Emma Puato e argento al corpo libero per Emma Fioravanti. 13:08 Questo il podio definitivo: 1.Giulia Perotti (13.400) 2.Emma Fioravanti (13.100) 3.Perla Denechere (12.933) 13:05 E’ DOPPIETTAAAAAAAA! Emma Fioravanti sfrutta una nota D ...