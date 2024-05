Calcio | Champions Ritorno semifinali - Orsato designato per Psg-Dortmund

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 5 maggio 2024) All'andata i tedeschi si sono imposti con il punteggio di 1-0 ROMA - Sarà l'italiano Danielead arbitrare martedì sera Paris Saint Garmain-Borussia, gara valevole per ildelle semifinale diLeague in programma al Parco dei Principi (ore 21, 1-0 per i tedeschi all'an