Traffico Roma del 05-05-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Casilina è la via Appia sulla tangenziale est su via Salaria via dei Campi Sportivi per un incidente in direzione dello Stadio Olimpico possibili disagi alla circolazione sul piazzale dello sport per uno spettacolo alle ore 15 all’omonimo palazzetto un incidente rallenta ilin via Cristoforo Colombo all’altezza di Viale America altri rallentamenti in via Cavour per un incidente in prossimità di via Principe Amedeo ancora rallentato ilin Aurelia per un incidente all’altezza della Scuola Allievi ufficiali Carabinieri Code in via Nomentana nelle due direzioni in prossimità di Sant’Alessandro anche qui in seguito ad un incidente per i dettagli di queste ed altre notizie ...