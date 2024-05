Le scelte di stile più banali viste sul chiaccheiratissimo Red Carpet newyorkese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 5 maggio 2024) L’evento più atteso dal fashion system si avvicina e l’entusiasmo, come le aspettative, iniziano a farsi sentire. Il Met Gala è l’unico Redcapace di risvegliare l’animo fanstasioso e competitivo delle celebrity che, attenendosi al tema della mostra ospitata dal museo, si sfidano a colpi di outfit iconici. Questa però è la teoria, che non sempre ha riscontro nella pratica. Negli anni sono stati diversi non solo i look sbagliati, ma ancor di più quelli noiosi. Lontani dal dress-code richiesto,e impersonali: sono risultati persino peggiori degli scivoloni di. ...