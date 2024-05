Crozza-Meloni e il comizio con gli otoliti | Sulla scheda potete scrivere solo daje - oh ammazz - pesciarola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Nell’ultima puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizioè tornato a vestire i panni della premier Giorgiaalle prese con la campagna per le elezioni europee. “A me il popolo me dà del tu non mi chiama Presidente, non mi chiama. Mi chiamacol nome di battesimo: Giorgia. Per questoscrivete Giorgia. La gente quando passo in mezzo alla folla mi dice “Giorgia!” per cuipure”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.