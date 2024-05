VIDEO | Tempistiche non perfette per Tanga Loa al momento del suo debutto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 5 maggio 2024) Come abbiamo visto, ieri sera a Backlash la “nuova” Bloodline si è arricchita di un nuovo membro, ossiaLoa. Il fratello di Tama Tonga, infatti, ha debuttato nel corso del PLE aiutando Solo Sikoa e Tama Tonga ad avere la meglio su Randy Orton e Kevin Owens. Stando ad alcune immagini che circolano in rete, pare che l’ingresso in scena diLoa non sia stato proprio perfetto. Fuori tempo Stando ad alcune immagini che circolano in rete, sembra che il segmento deldiLoa non si sia svolto alla perfezione. Pare infatti che il wrestler si entrato in scena leggermente in ritardo rispetto a quanto avrebbe dovuto. Ciò ha costretto l’arbitro a rotolare fuori dal ring praticamente da solo senza cheLoa lo abbia afferrato. Durante la diretta la cosa non è stata ...