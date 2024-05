Gaetano espulso - lascia il Cagliari in dieci nella sfida salvezza Per ora Cagliari-Lecce 1-0

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024)1-0 all’intervallo. La squadra di Ranieri dovrà però affrontare altri 45 minuti più recupero senzaal 44? sul finale del primo tempo. Il centrocampista in prestito dal Napoli ha fatto un duro intervento a gamba alta ai danni di Ramadani. L’arbitro Marcenaro prima dà giallo e poi viene richiamato dal Var. Dopo l’on field review puniscecon un cartellino rosso. Il centrocampista esce dal campo applaudendo in maniera sarcastica.ha partecipato attivamente al gol dell’1-0 di Mina con un tiro da fuori area che è stato poi corretto e trasformato in gol dal suo compagno di squadra. L'articolo ilNapolista.