Paola Ferrari | Diletta Leotta? Non vorrei che mia figlia fosse come lei

(Di domenica 5 maggio 2024)si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera e, con l’occasione, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Già in passato la nota giornalista sportiva non aveva risparmiato stoccate a diversi volti noti, da Elodie a Belen Rodriguez passando per la “collega”. “Ho fatto per prima quello che poi è stato imitato da altre. Sono una che vuole sempre abbattere le barriere, aver aperto la strada è un vanto”, ha detto ora al Corriere, sottolineandole sue conquiste abbiano aperto la strada alle donne nel giornalismo sportivo. Nonostante il rispetto per le capacità professionali diha espresso riserve sul modello di femminilità promosso oggi nei media: ...

Paola Ferrari si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando della sua carriera come giornalista sportiva, dell'amore per Marco De Benedetti e del corteggiamento di Silvio Berlusconi : "Una frequentazione platonica. Durante una cena, mi sfilò dai capelli il fermaglio di ... Continua a leggere>>

Una lunga intervista in cui Paola Ferrari si racconta, ripercorrendo la carriera ma anche la sua infanzia, i momenti più difficili e le scelte di rottura, come lasciare la scuola a 15 anni. Una lunga intervista, concessa al Corriere della Sera, in cui parla anche di Marco De Benedetti , suo marito, ... Continua a leggere>>

paola ferrari: “Diletta Leotta Se mia figlia fosse così… Satta, non sono una rosicona” - ROMA - "Io la regina del calcio Ho fatto per prima quello che poi è stato imitato da altre. Sono una che vuole sempre abbattere le barriere, aver aperto la strada è un vanto. Ora mi aspetto che le co ... Continua a leggere>>

paola ferrari: “Io invidiata. Non vorrei mia figlia fosse come Diletta Leotta” - Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per la famosa giornalista paola ferrari che ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra vita professionale e privata. Non sono mancati alcuni ... Continua a leggere>>

paola ferrari stronca Diletta Leotta: “Spero che mia figlia Virginia non diventi come lei” - paola ferrari ancora contro Diletta Leotta: la frecciata pesantissima paola ferrari punge ancora una volta Diletta Leotta. La celebre conduttrice e ... Continua a leggere>>