Giro d’Italia - Filippo Zana | La condizione sta arrivand - eravamo lì davanti col capitano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2024 . Saranno 161 i chilometri da percorrere da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa , primo arrivo in salita di questa Corsa ... Continua a leggere>>

Dopo un inizio scoppiettante con l’arrivo a Torino e poi il successivo primo arriva in salita ad Oropa, domani il Giro d’Italia vivrà una giornata sulla carta tranquilla. Non ci dovrebbero essere assolutamente scossoni per la classifica generale, ma ad entrare in azione saranno finalmente le ruote ... Continua a leggere>>