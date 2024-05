Putin prepara atti di sabotaggio in Europa | Non lo preoccupa fare vittime tra i civili

(Di domenica 5 maggio 2024) Secondo le principali agenzie d'intelligence europee la Russia starebbe per lanciare violenti atti di sabotaggio in tutta: attacchi occulti, incendi dolosi e danni alle infrastrutture

Continuano le violente manifestazioni studentesche pro-Palestina negli USA, culminati in scontri con la polizia, in particolare a Los Angeles. Mentre dallUcraina arriva il monito del generale...

Non solo cyberattacchi, la Russia prepara "atti di sabotaggio violento". 007 europei al Financial Times: "Azioni su larga scala" - Zelensky: "putin è pazzo" "putin non vuole la pace. È pazzo e il suo Paese ne dà prova ogni giorno". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky…

Involuzione russa. La resistenza di Salomé all'abbraccio fra la Georgia e putin - La presidente Zourabichvili argina a colpi di veto il governo, che accentua retorica e legislazione anti-occidentale. Mentre il popolo ogni sera dal 9 aprile ...

Xi Jinping torna in europa e vola da Macron: il vero obiettivo della Cina è l'Ue - La visita di Stato del presidente cinese comincerà in Francia e proseguirà in Serbia e Ungheria. A cinque anni dall'ultima, per tentare di incrinare l'allineamento strategico ...