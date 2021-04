Pomeriggio 5 | Laura Magli | chi è l’inviata del programma della D’Urso

Leggi su ck12

(Di giovedì 29 aprile 2021) I protagonistitrasmissione , carriera e curiosità. (Twitter)Classe 1981,– uno dei volti più noti al pubblico televisivo di5 – è una conduttrice, attrice, giornalista e inviata televisiva italiana. Tra le sue esperienze, oltre a quella con Barbara, ricordiamo Matrix, Quinta Colonna, Tiki Taka. Ha lavorato anche per ilomologo di5, ma che va in onda nella mattinata di Canale 5, ovvero Mattino 5. Leggi anche –> Karina Cascella: avete mai visto la sorellina Sunny? – FOTO I suoi esordi nel 2005 all’internotrasmissione sportiva “Calcio Sprint” in onda su RTB Network. Successivamente, per lo stesso network conduce diversi altri programmi di successo. Giornalista ...