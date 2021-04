Per cambiare l’Italia devono cambiare gli italiani (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato largamente scandagliato, radiografato, commentato. Le condizionalità europee ci stanno addosso. Esiste, tuttavia, una interna assai più cogente, anche se meno occhiuta: è quella degli italiani. Di certo, gli italiani vogliono la botte piena di euro, ma la moglie ubriaca di riforme? Il discorso di Draghi in Parlamento ha alle spalle questa consapevolezza: che . Da Cavour in avanti ci insegue e si ripropone continuamente un compito storico immane: «Fatta l’Italia, occorre fare gli italiani». Dopo l’Unità, si è ripresentato altre due volte: dopo la Prima guerra mondiale e dopo l’8 settembre 1943. Questa dell’anno 2021 è la quarta volta. D’altronde, gli effetti del Covid assomigliano a quelli di una guerra perduta. Come la bomba al neutrone, ha lasciato in piedi le ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato largamente scandagliato, radiografato, commentato. Le condizionalità europee ci stanno addosso. Esiste, tuttavia, una interna assai più cogente, anche se meno occhiuta: è quella degli. Di certo, glivogliono la botte piena di euro, ma la moglie ubriaca di riforme? Il discorso di Draghi in Parlamento ha alle spalle questa consapevolezza: che . Da Cavour in avanti ci insegue e si ripropone continuamente un compito storico immane: «Fatta, occorre fare gli». Dopo l’Unità, si è ripresentato altre due volte: dopo la Prima guerra mondiale e dopo l’8 settembre 1943. Questa dell’anno 2021 è la quarta volta. D’altronde, gli effetti del Covid assomigliano a quelli di una guerra perduta. Come la bomba al neutrone, ha lasciato in piedi le ...

