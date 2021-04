Caso Ciro Grillo, la Lega minaccia querele dopo le accuse della grillina Macina: «Salvini non ha avuto informazioni segrete dall’avvocata Bongiorno» (Di sabato 24 aprile 2021) L’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, «è pronto ad agire in tutte le sedi civili e penali contro chi continuerà ad attribuirgli dichiarazioni false» sul Caso Ciro Grillo. Lo annunciano fonti della Lega, dopo che il segretario del Carroccio è stato coinvolto nella vicenda che vede il figlio di Beppe Grillo accusato di stupro in seguito ad alcuni ricostruzioni giornalistiche che lo vorrebbero informato su alcuni documenti riservati del processo: l’avvocata di Salvini, Giulia Bongiorno, senatrice leghista, è anche il Legale difensore della ragazza che ha denunciato il figlio del garante del Movimento 5 stelle. A sollevare i dubbi sul doppio ruolo – politica e avvocata – di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) L’ex ministro dell’Interno, Matteo, «è pronto ad agire in tutte le sedi civili e penali contro chi continuerà ad attribuirgli dichiarazioni false» sul. Lo annunciano fontiche il segretario del Carroccio è stato coinvolto nella vicenda che vede il figlio di Beppeaccusato di stupro in seguito ad alcuni ricostruzioni giornalistiche che lo vorrebbero informato su alcuni documenti riservati del processo: l’avvocata di, Giulia, senatrice leghista, è anche ille difensoreragazza che ha denunciato il figlio del garante del Movimento 5 stelle. A sollevare i dubbi sul doppio ruolo – politica e avvocata – di ...

fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - fattoquotidiano : 'MI CHIEDO SE IL VIDEO NON L'ABBIA VISTO ANCHE SALVINI' Salvini e Bongiorno vogliono denunciare la sottosegretaria… - Open_gol : La testimonianza della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici delle ripetute violenze subite due anni fa in… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Arriva la reazione durissima della Lega alle accuse della sottosegretaria M5s Anna Macina - Ainely88 : RT @Open_gol: La testimonianza della ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici delle ripetute violenze subite due anni fa in Sardegna h… -