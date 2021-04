Tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non giocheranno a Monaco. Tutte le novità verso la prossima settimana di tornei (Di venerdì 23 aprile 2021) Una serie di novità fa capolino per quel che riguarda la settimana prossima nei tornei ATP 250 che precederanno i due Masters 1000 di Madrid e di Roma. E c’è davvero tanto di emerso in queste ultime ore, anche a seguito dell’andamento dei tornei di Barcellona e Belgrado, per quel che riguarda Monaco ed Estoril. In particolare, non saranno della partita nel torneo tedesco sia Jannik Sinner che Lorenzo Sonego. Per l’altoatesino la motivazione è fin troppo evidente, ed è data dall’approdo in semifinale a Barcellona, là dove il prossimo avversario sarà il greco Stefanos Tsitsipas e all’orizzonte si staglia la figura di Rafael Nadal, cui il centrale è intitolato. Rivedremo dunque l’altoatesino nelle due capitali da 1000, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Una serie difa capolino per quel che riguarda laneiATP 250 che precederanno i due Masters 1000 di Madrid e di Roma. E c’è davvero tanto di emerso in queste ultime ore, anche a seguito dell’andamento deidi Barcellona e Belgrado, per quel che riguardaed Estoril. In particolare, non saranno della partita nel torneo tedesco siache. Per l’altoatesino la motivazione è fin troppo evidente, ed è data dall’approdo in semifinale a Barcellona, là dove il prossimo avversario sarà il greco Stefanos Tsitsipas e all’orizzonte si staglia la figura di Rafael Nadal, cui il centrale è intitolato. Rivedremo dunque l’altoatesino nelle due capitali da 1000, ...

