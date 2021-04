Recovery, Draghi cancella Quota 100. Salvini ingoia il rospo. Meloni: «Vogliono il voto al buio» (Di venerdì 23 aprile 2021) Domani mattina alle 10, se la convocazione del Cdm sarà confermata, i ministri si troveranno sul tavolo la bozza del Recovery plan. Ma non lo voteranno. Il testo dovrà passare alle Camere, lunedì e martedì, e poi tornerà a Palazzo Chigi per avere il via libera entro il 30 aprile. Si tratta però di una vigilia tesa, sia nel campo delle forze politiche sia in quello dello stesso governo. I contenuti del piano, che ammonta a 318 pagine, infatti, sono trapelati stamattina sulla stampa quando i partiti, di fatto, lo conoscevano solo per titoli, e la gran parte dei ministri solo tramite la sintesi di 16 pagine e 9 tabelle messa a punto dal Mef. E consegnata appena ieri nella cabina di regia sul tema. Col Recovery Draghi cancella Quota 100 Così, in queste ore, insieme alle anticipazioni sui contenuti del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Domani mattina alle 10, se la convocazione del Cdm sarà confermata, i ministri si troveranno sul tavolo la bozza delplan. Ma non lo voteranno. Il testo dovrà passare alle Camere, lunedì e martedì, e poi tornerà a Palazzo Chigi per avere il via libera entro il 30 aprile. Si tratta però di una vigilia tesa, sia nel campo delle forze politiche sia in quello dello stesso governo. I contenuti del piano, che ammonta a 318 pagine, infatti, sono trapelati stamattina sulla stampa quando i partiti, di fatto, lo conoscevano solo per titoli, e la gran parte dei ministri solo tramite la sintesi di 16 pagine e 9 tabelle messa a punto dal Mef. E consegnata appena ieri nella cabina di regia sul tema. Col100 Così, in queste ore, insieme alle anticipazioni sui contenuti del ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Esclusivo. Ecco le riforme che Draghi vuole realizzare per risolvere i problemi dell'Italia. Sono contenute nell’… - Agenzia_Ansa : Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri un Piano nazionale di ripresa e resilienza da 221,5 miliardi totali, d… - TeresaBellanova : L'impegno del Presidente Draghi è quello di presentare entro maggio, appena inviato il Recovery, un decreto proprio… - violet6femme : RT @UDisattivata: Draghi che illustra il Recovery Fund sul Foglio, a pagamento, quando per mesi non ne ha fatto minimamente cenno in nessun… - luciapanizio : RT @jacopo_iacoboni: Curiosamente, il piano Recovery di Draghi risulta più convincente, agli osservatori internazionali, di quello predispo… -