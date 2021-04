Coronavirus, i dati – 16.232 nuovi contagi con 364mila tamponi: il tasso di positività sale al 4,4%. Altre 360 vittime (Di giovedì 22 aprile 2021) Crescono nuovamente i nuovi contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 16.232 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, circa 2.500 in più rispetto ai 13.884 di ieri. Si alza, anche se leggermente, il numero dei tamponi effettuati: sono infatti 364.804 i test processati, contro gli oltre 350mila di ieri, con il tasso di positività che, così, torna ad aumentare sensibilmente e passa dal 3,8% di ieri al 4,4% di oggi. Nell’ultima giornata si sono registrate anche 360 nuove vittime del Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Crescono nuovamente igiornalieri dain Italia. Secondo idiffusi dal ministero della Salute, sono 16.232 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, circa 2.500 in più rispetto ai 13.884 di ieri. Si alza, anche se leggermente, il numero deieffettuati: sono infatti 364.804 i test processati, contro gli oltre 350mila di ieri, con ildiche, così, torna ad aumentare sensibilmente e passa dal 3,8% di ieri al 4,4% di oggi. Nell’ultima giornata si sono registrate anche 360 nuovedel Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

