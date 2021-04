Conte: «Contento della prestazione. Superlega? Merito sportivo sempre al primo posto» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole PANDEV – «Pandev era un’ipotesi a gennaio. L’h0 detto ai miei dirigenti». SCUDETTO – «La pressione è inevitabile che si senta. Non dimentichiamo che i giocatori stanno lottando per la prima volta per vincere qualcosa di importante. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. della prestazione sono Contento, potevamo essere più qualitativi nell’ultimo passaggio o sotto porta. La partita è stata fatta nella giusta maniera, con le giuste geometrie. Va bene così, mi interessa che ci sia la prestazione e che i ragazzi stiano sul pezzo. Il traguardo inizia a vedersi, è inevitabile ci sia un po’ ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole PANDEV – «Pandev era un’ipotesi a gennaio. L’h0 detto ai miei dirigenti». SCUDETTO – «La pressione è inevitabile che si senta. Non dimentichiamo che i giocatori stanno lottando per la prima volta per vincere qualcosa di importante. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla.sononto, potevamo essere più qualitativi nell’ultimo passaggio o sotto porta. La partita è stata fatta nella giusta maniera, con le giuste geometrie. Va bene così, mi interessa che ci sia lae che i ragazzi stiano sul pezzo. Il traguardo inizia a vedersi, è inevitabile ci sia un po’ ...

