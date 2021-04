Urlo di gioia per Floyd, l'agente Chauvin condannato per omicidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’America tira un sospiro di sollievo. E’ una punizione esemplare quella inflitta a Derek Chauvin, l’ex agente di polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento Black Lives Matter. La giuria, dopo dieci ore di camera di consiglio ha condannato l’ex poliziotto per omicidio, ritenendolo colpevole per tutti e tre i capi di accusa, compreso quello più grave di omicidio colposo preterintenzionale. La lettura del verdetto da parte del giudice è stata accolta da un’ovazione e dalle scene di esultanza da parte delle centinaia e centinaia di persone radunatesi davanti alla sede del tribunale di Minneapolis in attesa della decisione. E la tensione si è subito sciolta in un grande applauso e in urla di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’America tira un sospiro di sollievo. E’ una punizione esemplare quella inflitta a Derek, l’exdi polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento Black Lives Matter. La giuria, dopo dieci ore di camera di consiglio hal’ex poliziotto per, ritenendolo colpevole per tutti e tre i capi di accusa, compreso quello più grave dicolposo preterintenzionale. La lettura del verdetto da parte del giudice è stata accolta da un’ovazione e dalle scene di esultanza da parte delle centinaia e centinaia di persone radunatesi davanti alla sede del tribunale di Minneapolis in attesa della decisione. E la tensione si è subito sciolta in un grande applauso e in urla di ...

