Turismo in Sicilia | al via See Sicily | su tre notti una gratis

Una mano d'aiuto al Turismo in Sicilia. Sta per partire il piano di promozione turistica della Regione Sicilia, See Sicily, che prevede un pacchetto di servizi per chi arriva nell'Isola, compresa una notte gratis ogni 3 di soggiorno. Lo ha confermato l'assessore al Turismo della Regione Manlio Messina, alla vigilia della Borsa Internazionale del Turismo

