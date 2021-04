Ted Lasso 2 | il trailer dei nuovi episodi della comedy con Jason Sudeikis

(Di martedì 20 aprile 2021) Apple TV+ ha condiviso online ildi Ted2, svelando la data del ritornocon star. Ted2 ha un, condiviso online da Apple TV+, che svela la data di uscita: venerdì 23 luglio arriveranno infatti gliinediticon protagonista l'attore. Nel filmato si vedono iproblemisquadra di calcio allenata dal protagonista, tra sconfitte e l'arrivo di una nuova psicologa che deve aiutare i giocatori ad avvicinarsi in modo più positivo alle partite e al loro impegno sul campo. La serie Tedcon star...

La seconda riguarda l'arrivo della seconda stagione disu Tv+. Loading... Per il resto è tutto hardware, dal piccolo al grande. Si connette al telefono con il bluetooth e si può usare per ...Apple TV 4K: A12 Bionic e un nuovo telecomando Con un teaser trailer della seconda stagione di, in uscita il 23 luglio su Apple TV+, l'azienda ha tolto i veli dalla nuova evoluzione di ...Apple TV+ ha condiviso online il trailer di Ted Lasso 2, svelando la data del ritorno della comedy con star Jason Sudeikis. Ted Lasso 2 ha un trailer, condiviso online da Apple TV+, che svela la data ...Capitolo Apple TV: seconda stagione della divertente serie Ted Lasso a parte, arriva la nuova versione del set-top-box di Cupertino, sempre 4K con chip A12 incorporato. E con un nuovo, sfizioso ...