Coronavirus in Piemonte | bollettino di martedì 20 aprile 2021 | 988 nuovi casi e 1 777 guariti

Advertising

_Carabinieri_ : Il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha visitato il Centro… - Franc_1992 : RT @laltrodiego: •#zonagialla Abruzzo Emilia Romagna FVG Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Umbria Veneto Trento e Bolzano •#z… - infoitsalute : Coronavirus, Piemonte: il bollettino di martedì 20 aprile - PaoloMadonnaDF : Bollettino 20/04/21: corsa a nove – Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Lazio, E. Romagna e Tos… - infoiteconomia : Coronavirus, individuato in provincia di Cuneo il primo caso di variante sudafricana del Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte

...i casi di persone positive al. Tra loro ci sono 397 asintomatici pari al 40,2% del totale. Ammontano quindi a 339.491 i casi di persone finora risultate positive al covid - 19 in,...I DATI DELLE REGIONI- Sono 988 i nuovi casi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Registrati inoltre altri 31 morti. I nuovi positivi sono pari al 4,4%...I morti sono 31. Crollano i ricoveri per il coronavirus. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i ricoverati in terapia intensiva sono 281, -2 rispetto ...I tamponi diagnostici finora processati sono 4.168.566 (+22.422 rispetto a ieri), di cui 1.447.939 risultati negativi. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2753 (-292 rispetto a ieri). I casi so ...