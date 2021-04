Recovery plan, audizione del ministro del lavoro Orlando (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Giovedì 22 aprile le Commissioni riunite lavoro e Affari sociali svolgeranno il seguito dell’audizione del ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando (foto), sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Recovery plan. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13,30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Giovedì 22 aprile le Commissioni riunitee Affari sociali svolgeranno il seguito dell’deldele delle Politiche sociali, Andrea(foto), sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza –. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 13,30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari. L'articolo L'Opinionista.

