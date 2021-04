VIDEO Moto3 | GP Portogallo | gli highlights della gara

(Di domenica 18 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 oggi, domenica 18 aprile, ha visto disputarsi la terza ed ultima giornata del fine settimana del GP del, con lache è andata in scena a Portimao, sedeterza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e. Lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM ha vinto ancora, battendo il pilota italiano del Leopard Racing Dennis Foggia, mentre sul gradino più basso del podio è salito Andrea Migno con la Honda del Rivacold Snipers Team. Pedro Acosta va in fuga in classifica con 70 punti contro i 39 di Jaume Masià ed i 36 di Darryn Binder e Niccolò Antonelli.GLIFoto: MotoGP.com Press

Advertising

SkySport : RT @SkySportMotoGP: #Moto3, Foggia e Migno sul podio a Portimao ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : #Moto3, Foggia e Migno sul podio a Portimao ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - corsedimoto : VIDEO MOTO3 - Le immagini del GP ¶Portimao: Pedro ¶Acosta l'ha rifatto, sta sorgendo un'altra stella? Sul podio i n… - SkySportMotoGP : ?? A Portimao vince Acosta, 2° Foggia e 3° Migno in #Moto3. Gli HIGHLIGHTS #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo: vince Acosta, 2° Foggia e 3° Migno: Due italiani sul podio di Portimao: in Moto3 vittoria di… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Moto3

Sky Sport

...a collocarsi in mezzo trae Moto2 e sarà così fin dal warm - up del mattino: per questi ultimi 20 minuti di prove l'appuntamento è fissato per le ore 10.30 . DIRETTA MOTOGP IN STREAMINGE ...A tra poco con il report Gran Premio del Portogallo Martin, ildell incidente spaventoso a Portimao: niente GP IERI A 11:37 Gran Premio del Portogallo: vince sempre Acosta davanti a Foggia e Migno 2 ORE FA Gran Premio del Portogallo Miller davanti nel ...Il Motomondiale 2021 oggi, domenica 18 aprile, ha visto disputarsi la terza ed ultima giornata del fine settimana del GP del Portogallo, con la gara della Moto3 che è andata in scena a Portimao, sede ...RCS MediaGroup S.p.A.