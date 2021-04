Benessere animale, il ministro Speranza firma il decreto: garantirà fino al 90% di risparmi sulla spesa per i farmaci (Di sabato 17 aprile 2021) ... dal 2006, denunciano l'eccessiva onerosità dei farmaci veterinari: circa il 40 per cento delle famiglie otterrà con questa norma " attesa sulla Gazzetta ufficiale per diventare operativa " un ... Leggi su medicalfacts (Di sabato 17 aprile 2021) ... dal 2006, denunciano l'eccessiva onerosità deiveterinari: circa il 40 per cento delle famiglie otterrà con questa norma " attesaGazzetta ufficiale per diventare operativa " un ...

Advertising

MedicalFactsIT : Benessere animale, il ministro Speranza firma il decreto: garantirà fino al 90% di risparmi sulla spesa per i farma… - CarolRognoni : RT @MedicalFactsIT: Benessere animale, il ministro Speranza firma il decreto: garantirà fino al 90% di risparmi sulla spesa per i farmaci #… - leidaa_onlus : Il governo della Nuova Zelanda ha confermato l’intenzione di mettere al bando l’esportazione di animali vivi a part… - KlaraMurnau : RT @MedicalFactsIT: Benessere animale, il ministro Speranza firma il decreto: garantirà fino al 90% di risparmi sulla spesa per i farmaci #… - Roky99760738 : RT @MedicalFactsIT: Benessere animale, il ministro Speranza firma il decreto: garantirà fino al 90% di risparmi sulla spesa per i farmaci #… -