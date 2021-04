Covid Sicilia, oggi 1.370 contagi e 21 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 16 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 morti. I guariti sono stati 1.248. Tra le province con il maggior numero di contagi Palermo a 455, Catania a 374 e Messina a 135. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 16. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21. I guariti sono stati 1.248. Tra le province con il maggior numero diPalermo a 455, Catania a 374 e Messina a 135. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, i morti sono 429 Le vittime leggi anche Covid, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Nel ...in Emilia - Romagna 10.899 in Piemonte 7.240 nel Lazio 5.804 in Toscana 5.410 in Puglia 5.128 in Sicilia 3.

Covid, monitoraggio Iss: Rt nazionale scende a 0,85 Mentre due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario ... Terapie intensive sopra soglia ma primi segni lieve calo approfondimento Covid in Italia e nel ...

Coronavirus: 108 nuovi contagi in provincia di Siracusa, 4 le zone rosse rafforzate Ancora una giornata con nuovi contagi a tre cifre per la provincia di Siracusa. Sono 108 nelle ultime 24 ore. Di questi, 14 casi riguardano il capoluogo che ha raggiunto i 351 attuali positivi. Salgon ...

Coronavirus: nelle ultime 24 ore 15.943 nuovi casi e 429 vittime Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...

